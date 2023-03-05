В Гидрометцентре предупредили о сильных осадках на юге европейской части РФ

По словам специалиста, сильные осадки в российских регионах будут сохраняться в понедельник и вторник.

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В южных регионах европейской части Российской Федерации, Поволжья, Урала, юга Западной Сибири в ближайшие дни прогнозируются сильные осадки, ветер и гололед. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как передает ТАСС слова синоптика, завтра в Ингушетии и Чеченской республике прогнозируется ураганный ветер до 30-32 м/с. Эксперт отмечает, что очень сильный снег и очень сильные смешанные осадки также идут в Кабардино-Балкарии.

В Краснодарском крае прогнозируются осадки в самом разном виде, а также налипание мокрого снега, отмечает Вильфанд.

«На Черноморском побережье - гроза, в Ростовской области - дождь, мокрый снег, гололедно-изморозевые явления», - рассказал эксперт.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, такая сложная ситуация на юге европейской части Российской Федерации сохранится в понедельник и вторник.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая будет в столице 8 марта. По словам специалиста, в Международный женский день в Москве и Московской области установится погода от -3 до +2 градусов.