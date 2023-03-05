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WSJ: Китай может использовать гигантские портовые краны для шпионажа в США

Вероника Волосунова
21:49 05.03.2023
Подозрительные краны КНР, которые США используют по всей стране, сравнили с «троянским конем».
WSJ: Китай может использовать гигантские портовые краны для шпионажа в США
© Фото: Bernd Wüstneck ZB Globallookpress
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Власти США обеспокоены якобы использованием Китаем для шпионажа гигантских портовых кранов. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

По информации источников газеты, краны, которые производит компания ZPMC имеют сенсоры, способные определять происхождение и назначение транспортируемых контейнеров. Они сравнили их с «троянским конем» из древнегреческой мифологии.

«(С их помощью) Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру», - следует из публикации издания.

Отмечается, что краны ZPMC используются в морских портах по всей стране. Их также эксплуатируют военные.

Ранее США обвинили в шпионаже китайский аэростат. Спустя время признали, что он не смог собрать много информации.

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