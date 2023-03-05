Шольц заявил, что Германия стала независимой от газа, нефти и угля из России

По словам Шольца, независимость от российских энергоресурсов не привела Германию к экономическому кризису.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от российского газа, угля и нефти. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», - цитирует ТАСС слова Шольца.

По словам немецкого канцлера, добиться этого удалось при помощи увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные порты Европы. Кроме того, как заявил Шольц, независимости от российских энергоресурсов Германии позволило строительство новых портов на севере ФРГ, а также использование АЭС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудили ситуацию на Украине в Белом доме. Американский президент похвалил немецкого канцлера за оказание поддержки Киеву совместно с США.