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Сотни человек вышли в центр Вены на митинг против поставок оружия Киеву

Вероника Волосунова
20:24 05.03.2023
Протестующие требуют от властей прекращения поставок вооружения Киеву и нейтральной позиции в вопросе с Украиной. Они держат австрийские и российские флаги.
Сотни человек вышли в центр Вены на митинг против поставок оружия Киеву
© Фото: Its_maria011, twitter
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Сотни человек собрались в центре Вены, чтобы выразить протест против накачивания Украины вооружением. Австрийцы также требуют нейтральной позиции страны по вопросу украинского конфликта.

На баннерах протестующих можно увидеть надписи: «Это не наша война, подстрекателей на фронт», «Сегодня оружие, завтра танки, послезавтра твои сыновья», «Агитаторы на фронт».

Участники митинга призывают власти Австрии занять нейтральную позицию по поводу ситуации на Украине. В подтверждение этому лозунги на плакатах: «Нет диктатуре ЕС», «Против подстрекательства и за мир».

В руках участников акции флаги Австрии, России и с голубем, являющимся символом мира, сообщают РИА Новости.

На прошлой недели на Западе прокатилась волна протестов против поставок оружия Украине и втягивания стран Европы в войну, а также за выход из НАТО. В то время, как экономика многих стран находится на грани, их власти выделяют помощь Киеву на миллиарды долларов.  

Ранее акция против поставок оружия Киеву прошла в канадском Галифаксе. Ее участники считают, что НАТО должно быть защитой, а не наступлением.

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