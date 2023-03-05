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WT: невнятная политика Байдена может привести к отказу помощи Украине

Игнат Далакян
19:15 05.03.2023
Согласно автору издания, американцы не видят четкой позиции Вашингтона по окончанию украинского конфликта.
WT: невнятная политика Байдена может привести к отказу помощи Украине
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Невнятная политика президента США Джо Байдена в отношении кризиса на Украине и неудачи украинских боевиков на поле боя вынудят страны Запада отказаться от военной помощи Киеву. Об этом пишет газета The Washington Times.

Издание пишет, что «было бы хорошо», если администрация американского президента сформулировала бы свои видения окончания конфликта на Украине.

«Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает», - пишет автор статьи.

В газете говорится, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а значит скоро усилия военных будут перечеркнуты усталостью налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов за границу. Москва, в свою очередь, так и останется непобежденной, отмечает издание.

Автор статьи добавил, что украинская сторона не сможет добиться превосходства военным путем, а это значит, что пора США говорить о прекращении украинского конфликта путем переговоров.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал за сутки решить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах. Однако, бизнесмен не раскрыл свои конкретные шаги по реализации.

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