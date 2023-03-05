Телеведущий Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения ДНР

По словам телеведущего, во время его поездки в ДНР началась интенсивная артиллерийская стрельба со стороны противника.

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Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Российской Федерации под Угледаром в Донецкой Народной Республике.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», - сказал Соловьев в эфире своей передачи на телеканале «Россия-1».

Телеведущий также добавил, что российская контрразведка узнает, откуда у противника оказалась информация о его перемещениях.

Ранее под обстрел украинских боевиков попадала корреспондент Readovka Анастасия Елсукова. Журналистка находилась в городе Соледар, где в результате обстрела националистов получила осколочное ранение ноги.