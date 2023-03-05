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Рогов: украинские боевики формируют группировку для наступления на юге

Вероника Волосунова
17:11 05.03.2023
Предполагаемые даты наступления украинских боевиков - конец марта или начало апреля.
Рогов: украинские боевики формируют группировку для наступления на юге
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Украинские боевики занимаются формированием ударной группировки с целью наступления на освобожденные территории Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача - рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», - заявил Рогов.

Согласно данным Рогова, командование украинских боевиков собирает резервы преимущественно в Днепропетровской области, при этом часть из них находится на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. На сегодняшний день туда уже переброшено около 12 тысяч боевиков, которые могут готовиться к наступление в конце марта - в начале апреля.

Ранее Рогов предупредил Киев о невосполнимых потерях живой силы в случае наступления. В результате Россия получит возможность «переломать хребет» киевскому режиму. 

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