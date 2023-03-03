Посольство РФ обратилось с призывом прекратить русофобскую пропаганду в Британии

Все дело в росте преступлений на основе ненависти к русским. Оскорбления и угрозы нередко сопровождаются насилием и нанесением материального ущерба.

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Российское посольство обратилось к Лондону с призывом прекратить русофобскую пропаганду из-за роста числа преступлений в отношении российских граждан в Британии.

«Призываем британские власти, международные и национальные правозащитные организации не оставлять без внимания выявленную "Sky News" тенденцию к стремительному разрастанию бытовой русофобии в Великобритании», - следует из комментария дипмиссии в Telegram-канале.

В посольстве РФ считают необходимым проведение всеобъемлющего и заслуживающего доверия расследования всех имевших место инцидентов, которые так или иначе связаны с выражением ненависти к россиянам и русскоязычным. Всех виновных необходимо привлечь к ответственности.

В обратном случае «антироссийская русофобская пропаганда» способствует дестабилизации британского общества, а также росту в стране межэтнических трений.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил об увеличении числа преступлений в отношении россиян по причине национальной ненависти. В основном это оскорбления и угрозы, но они нередко сопровождаются нанесением физического и материального ущерба.