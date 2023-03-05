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Bloomberg: ссора Германии и Польши грозит проблемами в поставках вооружений Киеву

Игнат Далакян
17:04 05.03.2023
Разногласия между Германия и Польшей возникли на фоне военных поставок Киеву, а также в сфере энергетической политики, отмечает Bloomberg.
Bloomberg: ссора Германии и Польши грозит проблемами в поставках вооружений Киеву
© Фото: Axel Heimken, dpa, Globallookpress
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Напряженные отношения между Германией и Польшей могут повлиять на поставки вооружений Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«В то время, как страны НАТО демонстрируют единство в поддержке Украины, раскол между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению киевских войск», - говорится в статье.

Как передает RT, автор статьи отмечает, что в последнее время Польша часто обвиняла Германию в задержке отправки танков киевскому режиму. Однако после одобрения канцлером ФРГ Олафом Шольцем отправки Украине танков Leopard, Варшава с трудом выполнила свою часть обязательств отправить Киеву собственную технику более старой модели. К тому же, как отмечается в статье, Польша очередной раз раскритиковала ФРГ за то, что немецкая сторона не отправила запасные части.

Кроме того, издание отмечает, что между Германией и Польшей существуют разногласия и в энергетической политике этих стран. Страны обвиняют друг друга тем, сколько каждая страна тратит средств на российские энергоносители.

Ранее в Германии заявили, что страна готова заняться постройкой завода по производству танков на Украине. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что стоимость предприятия оценивается в 200 миллионов долларов.

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