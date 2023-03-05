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WSJ: Байден надавил на лидеров прибалтийских стран из-за их русофобии

Игнат Далакян
15:34 05.03.2023
Как пишет американская газета, президент США оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии во время своего визита в Польшу.
WSJ: Байден надавил на лидеров прибалтийских стран из-за их русофобии
© Фото: Oliver Contreras, CNP, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за чрезмерной антироссийской риторики. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как передает RT, во время визита президента США в Польшу произошла беседа Байдена с лидерами прибалтийских стран.

«Байден оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине», - говорится в публикации.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что американский президент Джо Байден может оказать давление на немецкого канцлера Олафа Шольца, чтобы перенести военные производства в Соединенные Штаты. Как сообщало американское издание, темой обсуждения лидеров США и Германии может стать «увеличение кооперации для наращивания производств».

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