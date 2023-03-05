В стране и мире WSJ: Байден надавил на лидеров прибалтийских стран из-за их русофобии Игнат Далакян Как пишет американская газета, президент США оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии во время своего визита в Польшу. © Фото: Oliver Contreras, CNP, Globallookpress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за чрезмерной антироссийской риторики. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Как передает RT, во время визита президента США в Польшу произошла беседа Байдена с лидерами прибалтийских стран. «Байден оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине», - говорится в публикации. Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что американский президент Джо Байден может оказать давление на немецкого канцлера Олафа Шольца, чтобы перенести военные производства в Соединенные Штаты. Как сообщало американское издание, темой обсуждения лидеров США и Германии может стать «увеличение кооперации для наращивания производств». Экспертное мнение и аналитика