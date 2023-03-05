Минобороны РФ: в Запорожской области поражен командный пункт полка «Азов»*

Также были уничтожены командно-наблюдательные пункты подразделений двух бригад украинских боевиков.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражен командный пункт националистического полка «Азов»* (запрещен в РФ). Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В районе Авдеевки в ДНР и Двуречного в Харьковской области были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. В районе населенного пункта Попов Яр в ДНР уничтожена пусковая установка украинского ЗРК «Бук-М1».

Также были уничтожены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и 102-й бригады теробороны. За сутки было нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских боевиков в 207 районах.

Ранее был уничтожен мобильный узел связи украинских боевиков. Он располагался в районе Авдеевки в ДНР.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов