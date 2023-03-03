МО РФ: в районе Авдеевки уничтожен мобильный узел связи 110-й мехбригады врага

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, за сутки на Донецком направлении было уничтожено до 210 украинских боевиков.

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Минобороны России сообщает об уничтожении мобильного узла связи украинских боевиков. Об этом сообщает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о ситуации на Донецком направлении за минувшие сутки. По его словам, украинские формирования понесли серьезные потери в живой силе и военной технике на данном направлении. Так, за сутки уничтожено до 210 боевиков. Среди военной техники противник потерял польскую 155-мм самоходную гаубицу Krab, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», три буксируемые гаубицы - две Д-30 и одну Д-20 - и другую технику.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери противника в личном составе превысили 70 человек. Уничтожены два украинских танка, два пикапа, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков и несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

На Купянском направлении безвозвратные и санитарные потери киевских формирований составили до 100 человек. Уничтожены танк, три БМП, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град». На Краснолиманском направлении суточные потери неприятеля в личном составе превысили 200 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении украинского Су-24 в небе ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов