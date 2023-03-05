МО РФ: на донецком направлении уничтожена артустановка США М109 Paladin

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В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии Вооруженных сил России на донецком направлении были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также на данном направлении за сутки было уничтожено солее 210 украинских боевиков, боевая машина пехоты, семь автомобилей, гаубицы «Гвоздика» и Д-30, миномет «Тюльпан» и боевая машина РСЗО «Смерч».

Ранее оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Поражение произведено в районе населенного пункта Дружковка в ДНР.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов