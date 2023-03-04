МО РФ: в ДНР уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского С-300

За все время проведения специальной военной операции уничтожено 408 зенитных ракетных комплексов противника.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции уничтожила радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Поражение произведено в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Всего за сутки было нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике украинских боевиков, которые располагались в 197 районах. За все время проведения специальной военной операции уничтожено 408 зенитных ракетных комплексов противника.

Ранее российские войска уничтожили мобильный узел связи 110-й механизированной бригады украинских боевиков. Он располагался районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов