МО РФ открыло дополнительный номер горячей линии по вопросам СВО

Вместе с тем в ведомстве отметили, что для выяснения вопросов по теме мобилизации и призыва можно позвонить на номер 122.

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В Министерстве обороны России сообщили, что ведомство открывает дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции на Украине. Необходимые сведения гражданин может узнать, позвонив на номер 117.

«Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить позвонив на единый номер информационно-справочной службы - 122», - добавили в Минобороны.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. В частности, Шойгу вручил госнаграды, ордена и медали отличившимся в ходе спецоперации российским военнослужащим.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов