Армия Армия Армия

Боевики ударили из HIMARS по Волновахе в день памятных мероприятий, посвященных Жоге

Владислав Кустов
Анастасия Бобылева
13:44 05.03.2023
Соседство разрушенного здания и Дома культуры, где проходили мероприятия в память о Владимире Жоге, вызывает вопросы о реальной цели националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Украинские боевики ударили по Волновахе из РСЗО HIMARS в годовщину гибели Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Было разрушено заброшенное здание, расположение которого вызывает вопросы о реальной цели националистов.

Это здание стояло рядом с ДК имени Жоги, где проводились памятные мероприятия в честь защитника Донбасса. В результате удара никто не пострадал, однако совпадение кажется странным. Ровно год назад Жога героически погиб, обеспечивая эвакуацию жителей Волновахи.

Герой вступил в ополчение в 20 лет и участвовал в обороне родного Славянска. Также он принимал участие в сражениях за Донецкий аэропорт и других важных боях по защите ДНР.

Ранее в Ставрополье Владимиру Жоге открыли памятный знак. На торжественной церемонии присутствовал глава региона - губернатор Владимир Владимиров и Народный артист России Олег Газманов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 Армия
Видео
Боевики ударили из HIMARS по Волновахе в день памятных мероприятий, посвященных Жоге
11:30 Армия
Видео
Конструктор Уржумцев рассказал о создании в РФ снайперских компьютерных систем
13:17 Армия
Видео
Военкор «Звезды» Игорь Лапик и Народный фронт открыли сбор средств на поддержку батальона мотострелковой бригады в зоне СВО
12:51 В стране и мире
Вучич назвал ложью заявления о поставках оружия Киеву или Москве
10:03 Армия
Видео
На IDEX-2023 показали самый перспективный боеприпас России
Популярное
Комик Крис Рок впервые рассказал, что чувствует после пощечины Уилла Смита
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.