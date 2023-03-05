Боевики ударили из HIMARS по Волновахе в день памятных мероприятий, посвященных Жоге

Соседство разрушенного здания и Дома культуры, где проходили мероприятия в память о Владимире Жоге, вызывает вопросы о реальной цели националистов.

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Украинские боевики ударили по Волновахе из РСЗО HIMARS в годовщину гибели Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Было разрушено заброшенное здание, расположение которого вызывает вопросы о реальной цели националистов.

Это здание стояло рядом с ДК имени Жоги, где проводились памятные мероприятия в честь защитника Донбасса. В результате удара никто не пострадал, однако совпадение кажется странным. Ровно год назад Жога героически погиб, обеспечивая эвакуацию жителей Волновахи.

Герой вступил в ополчение в 20 лет и участвовал в обороне родного Славянска. Также он принимал участие в сражениях за Донецкий аэропорт и других важных боях по защите ДНР.

Ранее в Ставрополье Владимиру Жоге открыли памятный знак. На торжественной церемонии присутствовал глава региона - губернатор Владимир Владимиров и Народный артист России Олег Газманов