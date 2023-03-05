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Вучич назвал ложью заявления о поставках оружия Киеву или Москве

Марина Крижановская
12:51 05.03.2023
Он отметил, что Сербия имеет много оборонных предприятий, но не продала ни одной единицы орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине.
Вучич назвал ложью заявления о поставках оружия Киеву или Москве
© Фото: IMAGO, imago-images, Globallookpress
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Сербская сторона заявила о своей непричастности к отправке оружия или боеприпасов сторонам конфликта на Украине - киевскому режиму и России. Лидер страны Александр Вучич отверг продажу какой-либо «единицы орудия, оружия или боеприпасов» ни одной из сторон.

Он назвал такие заявления откровенной ложью. Президент Сербии находился с рабочим визитом в Катаре.

«Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много предприятий оборонной промышленности. Когда производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе. Мы не продали ни одну единицу орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине», - приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, Вучич прокомментировал слухи о поставках сербской оборонной продукции через Турцию. Он отметил, что турецкая сторона была предупреждена о запрете дальнейшего экспорта «любой из сторон конфликта». Также президент Сербии напомнил, что продукция сербской оборонной промышленности поставляется только разрешенным пользователям.

«Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет отправлена любой из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя далее экспортировать боеприпасы, которые продали Турции. Чего еще от нас хотите?», - отреагировал на вопросы Александр Вучич.

Ранее приводилась информация об озабоченности МИД РФ якобы причастностью Сербии к поставкам боеприпасов Киеву. Официальный представитель Мария Захарова сказала, что это слишком серьезный вопрос, особенно с точки зрения отношений двух стран, для незамедлительной реакции и опираться следует все-таки на факты.

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