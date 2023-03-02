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МИД РФ сильно озабочен якобы причастностью Сербии к поставкам боеприпасов Киеву

Вероника Волосунова
18:34 02.03.2023
Мария Захарова отметила, что принимать решения в данном вопросе необходимо на основе фактов.
МИД РФ сильно озабочен якобы причастностью Сербии к поставкам боеприпасов Киеву
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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В МИД РФ прокомментировали сообщения прессы о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в этом вопросе стоит руководствоваться фактами.

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии <...> Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность», -  следует из опубликованного на сайте МИД РФ ответа.

По словам Захаровой, это слишком серьезный вопрос, особенно с точки зрения отношений двух стран, для незамедлительной реакции. По словам официального представителя МИД РФ, следует все-таки «опираться на факты».

Напомним, Сербия остается единственной страной - кандидатом в члены ЕС, которая не поддерживает антироссийские санкции. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно говорил, что не планирует вводить санкции против РФ, несмотря на давление Запада, где у страны уже не осталось союзников.

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