Обычно, по словам Рогова, обучение украинских военнослужащих длится до четырех недель.

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В Запорожье прибыли украинские военнослужащие, прошедшие обучение в Великобритании. Об этом рассказал член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что курс обучения у них обычно занимает от трех с половиной до четырех недель. По данным СМИ, в прошлом году на базе Воркоп обучили около десяти тысяч украинских боевиков.

Великобритания активно ведет русофобскую пропаганду, как заявили в посольстве РФ в Лондоне. Дипломаты обратились с призывом прекратить ее из-за роста преступности на основе ненависти к русским.