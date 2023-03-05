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Рогов заявил о прибытии в Запорожье 3,5 тысяч боевиков, обученных в Британии

Анастасия Бобылева
12:11 05.03.2023
Обычно, по словам Рогова, обучение украинских военнослужащих длится до четырех недель.
Рогов заявил о прибытии в Запорожье 3,5 тысяч боевиков, обученных в Британии
© Фото: Marco Cordone, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Запорожье прибыли украинские военнослужащие, прошедшие обучение в Великобритании. Об этом рассказал член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что курс обучения у них обычно занимает от трех с половиной до четырех недель. По данным СМИ, в прошлом году на базе Воркоп обучили около десяти тысяч украинских боевиков.

Великобритания активно ведет русофобскую пропаганду, как заявили в посольстве РФ в Лондоне. Дипломаты обратились с призывом прекратить ее из-за роста преступности на основе ненависти к русским.

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