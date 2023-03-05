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Александр Овечкин занял место Микиты в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Анастасия Бобылева
10:11 05.03.2023
Теперь на его счету 1470 очков.
Александр Овечкин занял место Микиты в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский хоккеист Александр Овечкин обошел канадца Стэна Микиту в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и занял 16-е место. Теперь на его счету 1470 очков (815 голов и 655 передач). После него в спике стоят Микита с 1467 очками (541 гол и 926 передач) и нападающий и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1482 очкам (544 года и 938 передач).

В ночь на 5 марта «Вашингтон» победил в гостевом матче чемпионата «Сан-Хосе» со счетов 8:3. Нападающий команды Александр Овечкин отметился голевой передачей и дублем.

Ранее российский хоккеист забросил 810-ю шайбу в НХЛ. Этим голом он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 84 шайб. Помимо этого, Овечкин забил 400 голов в домашних матчах, и он стал пятым игроком в истории НХЛ с таким показателем.

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