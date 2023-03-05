Володин отметил, что бумерангом по Европе ударили и антироссийские санкции: поддержка энергетической отрасли составила уже более полутриллиона евро.

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Соединенные Штаты, спонсируя киевский режим в военном конфликте, несут меньшие расходы в сравнении со странами Европы. В рейтинге стран-спонсоров США находятся на 12-ом месте, уступая Польше, странам Прибалтики, Словакии, Болгарии и другим.

Об этом написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что США заставляют Европу финансировать Киев «ценой благополучия собственных граждан». Помимо этого, на европейской экономике бумерангом сказали и антироссийские санкции.

Володин отметил, что поддержка энергетической отрасли в Европе составила более полутриллиона евро - 570 миллиардов. Он добавил, что Германии это стоило 7,2% ВВП.

«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-ом месте - 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр», - сказал спикер ГД РФ.

Ранее в США пожелали, чтобы Китай оказал военную помощь Украине. В Совете нацбезопасности отметили, что были бы счастливы, если Китай осудил бы и проведение спецоперации Россией.