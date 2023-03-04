США выразили желание, чтобы Китай оказал военную помощь Украине

Также Вашингтон ожидает, что КНР осудит проведение СВО и не станет помогать России.

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США хотят, чтобы Китай оказал Украине военную помощь и осудил проведение СВО. Так считает координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби.

«Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимал ничего для помощи России в продолжении этой войны. На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», - заявил он в интервью телеканалу CNN.

Он предупредил, что КНР не стоит оказывать военную помощь России, при этом отметив, что «такого решения китайские власти еще не приняли».

Ранее Китай изложил свою позицию по Украине главам МИД Франции, Нидерландов и Испании. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Пекин против эскалации конфликта и призывает страны к его урегулированию.