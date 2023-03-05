Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

До этого воздушная тревога прозвучала в Киеве и области.

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в ряде регионов Украины. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирена тревоги зазвучала в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Напомним, вчера днем в Киеве и области также были слышны сигналы воздушной тревоги. Она была объявлена в 11.33 по московскому времени.

Также министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск заслушал своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.