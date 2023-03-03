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ФСБ задержала двоих жителей Казани по подозрению в финансировании терроризма

Анастасия Бобылева
13:06 03.03.2023
По данным спецслужб, они пересылали деньги участникам международных террористических организаций.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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В Казани задержали двух жителей, подозреваемых в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщает ФСБ России по Республике Татарстан.

«На основании материалов, переданных УФСБ в СУ СК России по РТ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности"», - говорится в сообщении.

В частности, задержанных подозревают в пересылке денег участникам террористических организаций ИГИЛ* и «Хайят Тахрир аш-Шам»**.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать Украине данные об объектах ВС РФ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

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