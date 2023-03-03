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КНР изложила свою позицию по Украине главам МИД Франции, Нидерландов и Испании

Анастасия Бобылева
06:59 03.03.2023
Министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин против эскалации конфликта и призывает страны к его урегулированию.
КНР изложила свою позицию по Украине главам МИД Франции, Нидерландов и Испании
© Фото: Пресс-служба МИД РФ РИА Новости
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Министр иностранных дел КНР Цинь Ган озвучил позицию Пекина по украинскому конфликту коллегам из Франции, Испании и Нидерландов. Он обсудил с ними эту тему на полях совещания глав МИД стран «Большой двадцатки».

«Китай не является стороной украинского кризиса. Мы не хотим, чтобы пламя войны распространилось по Европе. Мы призывали к политическому урегулированию кризиса с самого первого дня конфликта», - отметил он в беседе с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой.

В разговоре с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна Цинь Ган отметил, что сторонам конфликта на Украине следует двигаться в направлении мирных переговоров. Главе МИД Испании Хосе Мануэлю Альбаресу Ган сообщил, что Пекин всегда был сторонником мирного разрешения ситуации и призывал к содействию переговорам.

«В нынешней ситуации все стороны должны вести себя спокойно и рационально», - подчеркнул китайский министр.

Ранее КНР опубликовала документ с позицией по урегулированию конфликта на Украине. В нем Китай призывает прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее.

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