На позициях боевиков находится бронетехника и артустановки, помимо сети траншей.

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К северо-западу от Артемовска обнаружен новый укрепрайон украинских боевиков. В частности, он расположен в селе Миньковка, удалось выявить вражеские огневые точки и траншеи, помимо бронетехники и артустановок.

Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

«В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки. Ранее в этом районе скоплений живой силы и техники вооруженных формирований Украины отмечено не было», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее «Звезда» показывала созданную сеть траншей бойцами ВС РФ для ведения боя сразу в двух направлениях.

На подступах к поселкам Дзержинское и Нью-Йорк (другое название - Новгородское, было переименовано украинскими властями), откуда украинские националисты обстреливают Горловку, созданы крепленные позиции. К этим поселкам ведет разветвленная сеть траншей, позволяющая вести бои сразу по двум направлениям.