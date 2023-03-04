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Российские бойцы создали сеть траншей, чтобы вести бой сразу в двух направлениях

Владислав Кустов
Анастасия Бобылева
08:10 04.03.2023
Вблизи Дзержинского и Нью-Йорка (Новгородское) создана сеть траншей российских военнослужащих с четырьмя огневыми точками, позволяющими вести бои сразу в двух направлениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие создали укрепленные позиции на подступах к поселкам Дзержинское и Нью-Йорк (другое название - Новгородское, было переименовано украинскими властями), откуда националисты обстреливают Горловку. К этим поселкам ведет разветвленная сеть траншей, позволяющая вести бои сразу по двум направлениям.

Одна из огневых точек смотрит в сторону Нью-Йорка, другая - в сторону Дзержинского. Еще одна позволяет контролировать дорогу, чтобы противник не смог проехать и, например, подвезти на свои позиции новые боеприпасы. Всего на позиции российских бойцов четыре огневые точки.

Также корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал блиндаж под украинским Нью-Йорком. По словам одного из российских военнослужащих, такой блиндаж выдержит прилет снаряда калибром 155 миллиметров.

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