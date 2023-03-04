Российские бойцы показали блиндаж под украинским Нью-Йорком, который выдержит прилет 155-мм

Один из бойцов рассказал «Звезде», что такой блиндаж, в котором они были, спасет, так как там бетонные укрытия, накаты, грамотный блиндаж и выдержит прилет снаряда калибром 155 миллиметров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» побывал на позициях российских бойцов под украинским Нью-Йорком (село Новгородское). Военнослужащие рассказывают, что слышны взрывы, «а так в основном наши работают».

Один из военнослужащих рассказал, что наши подразделения продвигаются, «мы сразу же за ними заходим, укрепляемся, дальше двигаемся - это наши будни». Другой добавил, что «мы будем продвигаться вперед, окапываться, делать блиндажи, вперед-вперед, до победы!»

В свободное время бойцы занимаются укреплением траншей. Также корреспондент Владислав Кустов спустился в места отдыха военнослужащих.

Отвечая на вопрос корреспондента, удар какой артиллерии выдержит такой блиндаж, один из бойцов рассказал, что такой блиндаж, в котором они были, спасет, так как там бетонные укрытия, накаты, грамотный блиндаж и выдержит прилет снаряда калибром 155 миллиметров.