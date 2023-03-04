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Российские бойцы показали блиндаж под украинским Нью-Йорком, который выдержит прилет 155-мм

Владислав Кустов
Марина Крижановская
07:24 04.03.2023
Один из бойцов рассказал «Звезде», что такой блиндаж, в котором они были, спасет, так как там бетонные укрытия, накаты, грамотный блиндаж и выдержит прилет снаряда калибром 155 миллиметров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» побывал на позициях российских бойцов под украинским Нью-Йорком (село Новгородское). Военнослужащие рассказывают, что слышны взрывы, «а так в основном наши работают».

Один из военнослужащих рассказал, что наши подразделения продвигаются, «мы сразу же за ними заходим, укрепляемся, дальше двигаемся - это наши будни». Другой добавил, что «мы будем продвигаться вперед, окапываться, делать блиндажи, вперед-вперед, до победы!»

В свободное время бойцы занимаются укреплением траншей. Также корреспондент Владислав Кустов спустился в места отдыха военнослужащих.

Отвечая на вопрос корреспондента, удар какой артиллерии выдержит такой блиндаж, один из бойцов рассказал, что такой блиндаж, в котором они были, спасет, так как там бетонные укрытия, накаты, грамотный блиндаж и выдержит прилет снаряда калибром 155 миллиметров.

© ТРК "Звезда"

Во время съемок прозвучало «Карась-1, по нулям», что означает «без прилетов». В целом быт военнослужащих скромен: печи-буржуйки и вязанки дров, спальники на полу, свечи, запасы банок с консервами, одежда и, конечно же, вооружение и рации.

Немногим ранее Минобороны РФ опубликованы кадры наступательных действий российских мотострелков в зоне спецоперации. Военнослужащие постоянно вступают в огневой контакт с противником, ведут огонь из БМП, гранатометов, стрелкового оружия, вскрывают огневые позиции, тем самым, не позволяя врагу забрать инициативу. Разведчики при помощи БПЛА выявляют наблюдательные посты подразделений националистов.

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