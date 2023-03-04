Опубликованы кадры наступательных действий российских мотострелков в зоне СВО

Наши бойцы постоянно вступают в огневой контакт с противником, ведут огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, стрелкового оружия, вскрывают огневые позиции врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мотострелковые подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на Украине продолжают наступательные действия на позиции украинских боевиков. Кадры боевой работы мотострелков продемонстрировало Министерство обороны России.

Военнослужащие постоянно вступают в огневой контакт с противником, ведут огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, стрелкового оружия, вскрывают огневые позиции, тем самым, не позволяя врагу забрать инициативу. Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов выявляют наблюдательные посты подразделений националистов.

Координаты целей для их подавления оперативно передают расчетам АГС-17.

Ранее «Звезда» показала кадры работы «Градов» морпехов ТОФ в зоне спецоперации. Основными целями российских «Градов» становятся укрепления противника, его опорные пункты, а также большие скопления живой силы.

Материал подгоовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов