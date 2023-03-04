В Минтранспорте рассказали, что дорога из Крыма в Ростов через новые регионы почти отремонтирована

В России постепенно восстанавливают дороги, ведущие из Крыма в материковую Россию через новые регионы.

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Большая часть дороги от Крыма до Ростова-на-Дону через новые регионы отремонтирована. Об этом рассказал первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Дорога, которая идет из Крыма через Джанкой и Мариуполь, уходит в Херсонскую область, по большей части уже отремонтирована», - цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что дороги, ведущие из Крыма в Херсонскую область, находятся «в удовлетворительном состоянии». Замминистра транспорта рассказал, что мероприятиями по текущему содержанию автомобильных дорог на полуострове занимается госпредприятие «Крымавтодор».

Ранее Николай Лукашенко рассказал о маршруте из Крыма через новые российские регионы. По его словам, маршрутом воспользовались уже более 70 тысяч единиц транспорта.