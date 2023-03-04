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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 4 кораблей КНР

Елизавета Потейчук
05:16 04.03.2023
В частности, в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 12 беспилотников Китая.
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 4 кораблей КНР
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress
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Вооруженные силы Тайваня зарегистрировали в районе острова четыре корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за прошедшие сутки. Об этом сообщили в министерстве обороны Тайваня и добавили, что ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в повышенной боевой готовности.

«Сегодня, по состоянию на 06:00 (по местному времени. - Прим. ред.), около Тайваня были обнаружены 24 самолета и 4 корабля НОАК», - цитирует ТАСС сообщение Минобороны Тайваня.

В оборонном ведомстве уточнили, что 12 летательных аппаратов НОАК вошли в зону опознавания противовоздушной обороны острова с юго-запада.

Ранее, 2 марта ВС Тайваня сообщили о приближении к острову 4 кораблей и 29 самолетов армии Китая. Тогда в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 17 истребителей J-10 и 4 истребителя J-16.

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