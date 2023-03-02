ВС Тайваня сообщили о приближении к острову 4 кораблей и 29 самолетов армии Китая

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Сутками ранее на Тайване были зафиксированы 25 самолетов и три корабля КНР в районе острова. Также сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Тайваня зафиксировали в приграничном воздушном пространстве 19 многоцелевых истребителей J-10 НОАК.

В ответ власти Тайваня привели авиацию, ВМС и систему ПВО в состояние повышенной боевой готовности.