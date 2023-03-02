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ВС Тайваня сообщили о приближении к острову 4 кораблей и 29 самолетов армии Китая

Марина Крижановская
06:40 02.03.2023
В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 17 истребителей J-10 и 4 истребителя J-16.
ВС Тайваня сообщили о приближении к острову 4 кораблей и 29 самолетов армии Китая
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress
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За минувшие сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали возле острова корабли материкового Китая и его самолеты.

Сообщается о 29 приближавшихся к острову самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Информацию опубликовало военного ведомство в своем Twitter.

«За период с 6:00 1 марта до 6:00 2 марта вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», - сообщили на Тайване.

Вместе с тем вооруженные силы острова заявили о вхождении в опознавательную зону его ПВО 21 самолета НОАК, в том числе четырех истребителей J-16 и 17 истребителей J-10.

© @MoNDefense Twitter

Сутками ранее на Тайване были зафиксированы 25 самолетов и три корабля КНР в районе острова. Также сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Тайваня зафиксировали в приграничном воздушном пространстве 19 многоцелевых истребителей J-10 НОАК.

В ответ власти Тайваня привели авиацию, ВМС и систему ПВО в состояние повышенной боевой готовности.

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