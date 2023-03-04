Землетрясение магнитудой 4,1 произошло вблизи Сахалина

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Вблизи восточного побережья Сахалина в море зафиксировано землетрясение интенсивностью 4,1. Отмечается, что подземные толчки могли ощутить жители Макаровского района.

«Эпицентр располагался в 11 км юго-восточнее села Горное на глубине 11 км», - сказали ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Пользователи соцсетей, которые проживают в Макаровском районе, пожаловались на то, что землетрясение мешало им спать. Вместе с тем, их домашние животные были напуганы. В региональном МЧС проинформировали, что предварительно разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее на Курильских островах произошло два землетрясения магнитудой 5. Очаги зафиксированы на глубине 33 и 63 километра.