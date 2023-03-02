Второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Курилах
На российских Курилах зафиксировано землетрясение. Сообщается, что его магнитуда составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился на глубине 63 километра на острове Шикотан.
Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы РАН Елена Семенова. Ее слова приводит РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 17.14 (09.14 по московскому времени). Эпицентр располагался в 60 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра», - цитирует ее агентство.
Немногим ранее приводилась информация о первом землетрясении на Курильских островах. Его магнитуда составила 5,0. Оно произошло около острова Итуруп Курильской гряды в Тихом океане. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра.