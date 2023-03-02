В стране и мире Второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Курилах Дариан Криц На этот раз эпицентр располагался на острове Шикотан. © Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости Читайте нас на: На российских Курилах зафиксировано землетрясение. Сообщается, что его магнитуда составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился на глубине 63 километра на острове Шикотан. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы РАН Елена Семенова. Ее слова приводит РИА Новости. «Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 17.14 (09.14 по московскому времени). Эпицентр располагался в 60 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра», - цитирует ее агентство. Немногим ранее приводилась информация о первом землетрясении на Курильских островах. Его магнитуда составила 5,0. Оно произошло около острова Итуруп Курильской гряды в Тихом океане. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Экспертное мнение и аналитика