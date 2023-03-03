Сымбат Насынов вынес из-под огня 10 раненых бойцов и дал отпор боевикам, атаковавшим нашу колонну

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Гвардии сержант Алексей Носков и бойцы его отделения в составе батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск выполняли задачи по штурму важного объекта, оказавшегося под контролем вооруженных националистов.

Перед штурмом Алексей вместе с подчиненными провели разведку, чтобы «прощупать» оборону противника. Наши бойцы, тщательно маскируясь и используя условия местности, обнаружили изъяны в позиции боевиков, доложили важные сведения командования и сами же в первых рядах атаковали врага.

Во время боя отделение Алексея Носкова действовало мужественно и отважно, прорвало оборонительный рубеж националистов и нанесло существенный урон живой силе противника. Боевики, понимая, что они не в состоянии удержать объект под контролем, спешно оставили позиции и отступили вглубь подконтрольных им территорий.

Благодаря умелым действиям сержанта Носкова удалось в кратчайшие сроки провести штурм объекта националистов и взять его под свой контроль.

Старший прапорщик Сымбат Насынов