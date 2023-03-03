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Сымбат Насынов вынес из-под огня 10 раненых бойцов и дал отпор боевикам, атаковавшим нашу колонну

00:11 03.03.2023
Противник имел численный перевес, но отступил, встретив мощный отпор наших военнослужащих под командованием Сымбата Насынова.
Сымбат Насынов вынес из-под огня 10 раненых бойцов и дал отпор боевикам, атаковавшим нашу колонну
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ продолжает рассказ о подвигах российских военнослужащих в зоне специальной военной операции и знакомит с бойцами - настоящими героями нашего времени.

Гвардии сержант Алексей Носков

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гвардии сержант Алексей Носков и бойцы его отделения в составе батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск выполняли задачи по штурму важного объекта, оказавшегося под контролем вооруженных националистов.

Перед штурмом Алексей вместе с подчиненными провели разведку, чтобы «прощупать» оборону противника. Наши бойцы, тщательно маскируясь и используя условия местности, обнаружили изъяны в позиции боевиков, доложили важные сведения командования и сами же в первых рядах атаковали врага.

Во время боя отделение Алексея Носкова действовало мужественно и отважно, прорвало оборонительный рубеж националистов и нанесло существенный урон живой силе противника. Боевики, понимая, что они не в состоянии удержать объект под контролем, спешно оставили позиции и отступили вглубь подконтрольных им территорий.

Благодаря умелым действиям сержанта Носкова удалось в кратчайшие сроки провести  штурм объекта националистов и взять его под свой контроль.

Старший прапорщик Сымбат Насынов 

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Старший прапорщик Сымбат Насынов выполнял задачи по обеспечению безопасности тыловой колонны по пути следования ее в заданный район.

Противник, чтобы перекрыть каналы тылового снабжения позиций на передовой, предпринял попытку атаковать нашу колонну. Боевики открыли по российской колонне огонь из пулеметов и минометов.

Старший прапорщик Насынов оценил обстановку и дал команду подчиненным занять оборону и отразить нападение националистов. Наши бойцы под командованием Сымбата Насынова действовали смело и решительно, отражая вражеские атаки, несмотря на превосходящие силы боевиков.

Во время неравного боя Сымбат, рискуя собственной жизнью, вытащил из-под огня более 10 российских военнослужащих: они получили ранения при обстреле и не могли самостоятельно добраться до укрыться.

Сымбат эвакуировал раненых в безопасное место и оказал товарищам неотложную помощь, по сути, спас им жизнь. А затем сам снова вернулся к колонне, чтобы продолжить бой.

Националисты не к ожидали встретить такой отпор со стороны российских военнослужащих. Боевики, несмотря на превосходящие силы, понесли ощутимые потери и отступили.

Старший прапорщик Насынов показал пример самоотверженности и решимости. Его мужество и отвага позволили отразить вражескую атаку и выполнить поставленную задачу по обеспечению сохранности тыловой колонны.

Ранее сообщалось о подвиге лейтенанта Эфенди Магамедова, который с осколочным ранением от минометного снаряда восстановил работу станции связи и помог скоординировать удары нашей артиллерии и отразить вражескую атаку.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов

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