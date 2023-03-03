Сымбат Насынов вынес из-под огня 10 раненых бойцов и дал отпор боевикам, атаковавшим нашу колонну

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Старший прапорщик Сымбат Насынов выполнял задачи по обеспечению безопасности тыловой колонны по пути следования ее в заданный район.
Противник, чтобы перекрыть каналы тылового снабжения позиций на передовой, предпринял попытку атаковать нашу колонну. Боевики открыли по российской колонне огонь из пулеметов и минометов.
Старший прапорщик Насынов оценил обстановку и дал команду подчиненным занять оборону и отразить нападение националистов. Наши бойцы под командованием Сымбата Насынова действовали смело и решительно, отражая вражеские атаки, несмотря на превосходящие силы боевиков.
Во время неравного боя Сымбат, рискуя собственной жизнью, вытащил из-под огня более 10 российских военнослужащих: они получили ранения при обстреле и не могли самостоятельно добраться до укрыться.
Сымбат эвакуировал раненых в безопасное место и оказал товарищам неотложную помощь, по сути, спас им жизнь. А затем сам снова вернулся к колонне, чтобы продолжить бой.
Националисты не к ожидали встретить такой отпор со стороны российских военнослужащих. Боевики, несмотря на превосходящие силы, понесли ощутимые потери и отступили.
Старший прапорщик Насынов показал пример самоотверженности и решимости. Его мужество и отвага позволили отразить вражескую атаку и выполнить поставленную задачу по обеспечению сохранности тыловой колонны.
Ранее сообщалось о подвиге лейтенанта Эфенди Магамедова, который с осколочным ранением от минометного снаряда восстановил работу станции связи и помог скоординировать удары нашей артиллерии и отразить вражескую атаку.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов