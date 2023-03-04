Суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Ленобласти по делу о взятках

Суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения подозреваемого в виде заключения под стражу по 2 мая текущего года.

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Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу бывшего замглавы Ленинградской области Михаила Москвина по делу о взятках. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Москвина», - передает РИА Новости сообщение суда.

Согласно заявлению, бывшему губернатору Ленинградской области избрали меру пресечения по 2 мая 2023 года.

Напомним, бывший заместитель главы Ленинградской области был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Согласно сообщению Следственного комитета России, общая сумма переданных денежных средств Москвину составила 8,5 миллионов рублей.