Бывший замглавы Ленинградской области задержан по подозрению во взятках

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Бывший вице-губернатор Ленинградской области задержан по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по региону.

Согласно заявлению ведомства, в отношении курировавшего строительную сферу чиновника Ленинградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. На данный момент задержанный допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления.

Следователи установили многочисленные факты передачи денежных средств общей суммой не менее 8,5 миллионов рублей. Сообщается, что обвинение в отношении задержанного будет предъявлено в ближайшее время.

Ранее Следственный комитет России сообщил о награждении ведомственной медалью «Доблесть и отвага» 11-летнему мальчику Федору, который спас двух девочек при проникновении украинских националистов на территорию Брянской области. Согласно сообщению СК РФ, мальчик проявил героизм и самоотверженность во время происшествия.