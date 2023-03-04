В Белом доме заявили, что США и ФРГ будут вводить антироссийские санкции так долго, как это необходимо
Джо Байден и Олаф Шольц по итогам встречи в Вашингтоне заявили о намерении продолжать санкционную политику в отношении России.
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США и Германия не настроены на диалог с Россией и намерены до разрешения украинского кризиса придерживаться санкционного курса. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца по итогам встречи в Вашингтоне.
«Они подтвердили свою приверженность навязывать России издержки настолько долго, насколько это необходимо», - приводит ТАСС заявление лидеров двух стран.
Напомним, что Китай выступил с инициативой - планом выхода из украинского кризиса и назвал прекращение санкционной политики одним из условий наступления мира.