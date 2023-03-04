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Матч РПЛ «Спартак» - «Урал» завершился ничьей

Вероника Волосунова
17:24 04.03.2023
Завершить матч со счетом 2:2 удалось благодаря дублю Литвинова.
Матч РПЛ «Спартак» - «Урал» завершился ничьей
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Дубль Руслана Литвинова помог «Спартаку» вырвать ничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом». Итоговый счет встречи - 2:2.

В составе «Урала» голы забили Рай Влут  на 30-й минуте с пенальти и Эрик Бикфалви на 64-й минуте. «Спартак» сравнял счет благодаря дублю Руслана Литвинова на 45-й и 75-й минутах.

Первый тайм начался с травмы защитника «Спартака» Никиты Чернова. В связи с чем на 15-й минуте Павел Маслов вышел ему на замену. Перед началом матча Анна Щербакова, олимпийская чемпиона по фигурному катанию, символически ударила мяч.  

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