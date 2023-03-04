В NASA рассказали о встречах США и России по мерам безопасности в космосе

Инженер NASA Пози заявил, что проходят регулярные встречи для обсуждения подробностей о состоянии кораблей и существующих рисках.

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Представители космических агентств Соединенных Штатов и Российской Федерации проводят регулярные встречи, чтобы обсудить безопасность космических аппаратов и меры по ее поддержанию. Об этом сообщил занимающийся подготовкой к запуску корабля Crew Dragon инженер NASA Джон Пози.

«Мы регулярно встречаемся, чтобы поделиться подробностями о том, что происходит с кораблями, о существующих рисках и тому подобных вещах», - цитирует РИА Новости Пози.

Согласно словам инженера NASA, сообщество МКС - это партнерство с участием разных стран, куда входит и российский «Роскосмос». Пози добавил, что на встречах сообщества поднимаются разные вопросы.

Встречи с участниками сообщества Международной космической станции, как объясняет специалист, проходят регулярно и становятся ежедневными, особенно по мере приближения пусков ракет.

Ранее NASA вела прямую трансляцию стыковки корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым. Всего на борту находилось четыре человека.