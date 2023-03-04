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Украинские боевики выпустили по Юрьевке в ЛНР ракеты HIMARS

Вероника Волосунова
21:45 04.03.2023
В направлении Юрьевки зафиксировано две ракеты из РСЗО HIMARS от украинских боевиков.
Украинские боевики выпустили по Юрьевке в ЛНР ракеты HIMARS
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Вечером в Луганской Народной Республике зафиксировали обстрел населенного пункта Юрьевка. Украинские боевики выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 18.40 по н.п. Юрьевка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - следует из сообщения представительства в Telegram-канале.

Ранее в ЛНР под обстрелом украинских боевиков из HIMARS оказался населенный пункт Стаханов. Тогда из американского РСЗО было выпущено четыре ракеты. Несмотря на то, что поставки Киеву западного оружия способствуют только эскалации конфликта, США и страны ЕС продолжают оказывать военную поддержку Украине. 

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