Медведев обыграл Рублева в финале ATP 500 в Дубае

Встреча соотечественником Даниила Медведева и Андрей Рублева завершилась со счетом 6:2, 6:2.

© Фото: IMAGO Juergen Hasenkopf Globallookpress

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче со своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира ATP 500 в Дубае с призовым фондом около трех миллионов долларов.

Счет матча, который длился 1 час и 8 минут, составляет 6:2, 6:2 в пользу третьей ракетки турнира. Это пятая победа Медведева из семи совместных матчей теннисистов.

Таким образом Даниил Медведев победил в третьем турнире АТР подряд. Его победная серия теперь составляет 14 матчей подряд. Это уже 18-й титул в карьере теннисиста.

Ранее Медведев обыграл экс-первую ракетку мира Маррея в финале турнира АТР 250 в Дохе.