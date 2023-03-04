Медведев обыграл Рублева в финале ATP 500 в Дубае
Встреча соотечественником Даниила Медведева и Андрей Рублева завершилась со счетом 6:2, 6:2.
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче со своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира ATP 500 в Дубае с призовым фондом около трех миллионов долларов.
Счет матча, который длился 1 час и 8 минут, составляет 6:2, 6:2 в пользу третьей ракетки турнира. Это пятая победа Медведева из семи совместных матчей теннисистов.
Таким образом Даниил Медведев победил в третьем турнире АТР подряд. Его победная серия теперь составляет 14 матчей подряд. Это уже 18-й титул в карьере теннисиста.
Ранее Медведев обыграл экс-первую ракетку мира Маррея в финале турнира АТР 250 в Дохе.