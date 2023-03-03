Поступок с большой буквы: как мальчик Федор стал народным героем

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Кремле восхищены героизмом 11-летнего мальчика, спасшего других детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Федора после операции сейчас готовят к переводу в общую палату из реанимации. И сегодня впервые с момента ранения он увиделся с матерью. Она и старшая сестра сейчас дежурят у его кровати в больнице.

Капля за каплей. И лекарство через капельницу в кровь, и совсем рядом слезы из глаз матери. Федору уже ничего не угрожает. Успешная операция и целый консилиум из врачей и родных. Все очень тихо, но и уже, безусловно, радостно.

«Он у меня такой устойчивый - если он задумал, то идет напролом», - рассказала мать Федора.

На что был способен обычный школьник из обычного села самого дальнего района Брянской области, наверное, до сих пор не понимает и сам Федор. У него был самый обычный день - поездка в школу. И внезапно - обстрел, пуля в грудь, но об этом он узнает уже потом, после операции.

Проснуться героем - наверное, это именно про Федю. Он еще не знает, насколько его поступок повлиял на всю страну, лежит в реанимации.

От Климовского района на самом юго-западе Брянской области до областного центра - почти 250 километров. Но, несмотря на расстояние, парня оперативно доставили в Брянск, и срочная операция дала отличные результаты - жизни школьника ничего не угрожает.

«Технически операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная, ранение проникающее, пуля в левой полости», - рассказывает директор Департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

То, что осталось от пули и было извлечено из груди Федора, уже доставлено на экспертизу. Следствие обязательно даст ответ по поводу оружия, из которого был произведен выстрел. То, что это абсолютно неординарный случай, отметили и в администрации президента.

«Разумеется, мы все, и в Кремле, и президент, мы восхищены этим геройством и мальчика, и этого мужчины. Вся страна гордится ими, поэтому сейчас, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Насколько сам Федор ощущает себя героем - пока еще рано рассуждать. У него сейчас главное - поскорее поправить здоровье и вернуться к учебе. Но то, что он уже совершил поступок с самой большой буквы в его личной азбуке - никаким учителям доказывать не надо.