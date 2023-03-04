Экспедиция СФ займется поисками подлодки М-122 и судна «Персей»

Сообщается, что итоги экспедиции будут подведены уже в ноябре этого года.

© Фото: Павел Львов, РИА Новости

В рамках продолжения комплексной экспедиции «Помни войну» Северный флот планирует обследовать акватории Баренцева, Белого и Карского морей и провести поиски кораблей и судов, которые затонули во время Великой Отечественной войны, включая советскую подводную лодку М-122 и останков суда «Персей». Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Северный флот совместно с Русским географическим обществом проведут уже третий сезон комплексной экспедиции. В ней примут участие разведывательно-водолазная команда Константина Богданова, а также другие заинтересованные научные организации и ведущие историки по тематике ВОВ.

«Третий сезон экспедиции планируется провести в 13 этапов в течение текущего года, с подведением итогов в ноябре. По отдельным этапам работы уже ведутся», - цитирует РИА Новости сообщение СФ.

Пресс-служба Северного флота отмечает, что планируется обследовать несколько кораблей и судов СФ, союзников и гитлеровской Германии, которые погибли или были потоплены в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море.

Ранее после завершения одного из сезонов комплексной экспедиции «Помни войну» два судна Северного флота вернулись в пункты базирования. По итогам были обнаружены останки двух среднетоннажных судов длиной 70 и 60 метров, которые ранее не были обозначены на картах.