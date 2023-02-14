В Мариуполе оценили качество построенных военнослужащими РФ домов

Новое жилье мариупольцы получают взамен разрушенного во время освобождения города. Квартиры просторные и светлые, есть парковки, рядом строятся современная школа с киберклассами и детский сад.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

За несколько месяцев российские военные строители возвели в Мариуполе 12 домов на 1200 квартир, осенью прошлого года жилой комплекс был готов встретить своих новых хозяев. Сегодня почти всё жильё занято мариупольцами, которые остались без крова.

Прежняя квартира Валентины Вершининой сгорела. Дом был разрушен во время освобождения Мариуполя, но взамен пенсионерка получила ключи от нового жилья.

«Но квартира двухкомнатная на третьем этаже – как я и просила. Прекрасная светлая. Все в светлых тонах. Кухня самое главное большая, с лоджией. Две комнаты на обе стороны. Коридор большой. Ну, квартира просто под ключ и не к чему придраться», - рассказала Валентина Вершинина, жительница Мариуполя.

Новые дома с парковками и детскими площадками - это завершенный первый этап строительства. Здесь же рядом в самом разгаре второй – строители возводят жилой комплекс из шести девятиэтажек, в которых будут жить две с половиной тысячи человек.

Тем, кто создавал и воплощал в жизнь этот проект пришлось сделать всё возможное, чтобы обеспечить по-настоящему рекордные сроки строительства.

«Когда приехали сюда – не было ни воды, ни света, ни бетонных заводов. Организовали всё своё. Организовали работу, завоз материалов. Сейчас по-накатаной, технологии отработаны. Темпы наши прежние. Сроки остаются прежними. То есть все дома в срок сдадим», - сообщил Олег Печёнкин, руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

В основе проекта – отработанная технология, которая прошла проверку временем и суровыми морозами. Похожие дома возводили на Урале. Но всё же архитектура здесь своя. А сам комплекс создавали с учетом пожеланий самих мариупольцев.

Мария Скалябина мама двух дочерей. Квартиру получила меньше месяца назад. И новый дом превзошел ожидания - рядом будут школа и детский сад.

Современный детский сад на 150 детей достроят уже летом. Параллельно рабочие возводят еще несколько объектов, в том числе и школу на 1000 учеников с просторными классами. За счет архитектуры актовые и спортивные залы будут залиты солнечным светом. Отдельно в здании спроектированы кабинеты для юных киберспортсменов. Школа также будет приспособлена для маломобильных групп населения с входными пандусами и специальными туалетами.

В скором будущем рядом со школой будет построен открытый стадион со своим минифутбольным полем и тренажерными залами. Между жилыми комплексами появится парк со специальной зоной для выгула домашних животных. Строители работают посменно круглые сутки. Большую часть объектов обещают сдать уже к концу этого года.