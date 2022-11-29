Новак: Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT

Сейчас обе страны переходят на взаиморасчеты в национальных валютах.

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РФ и КНР сейчас занимаются созданием системы расчетов без использования SWIFT. Об этом во вторник в ходе IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Москве заявил вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что на расчеты в национальных валютах переводятся поставки газа и нефти. По словам Новака, это позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют.

«В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских - в России, создания системы расчетов без использования SWIFT», - сказал вице-премьер.

Напомним, ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия собирается полностью избавиться от необходимости использовать SWIFT. По его словам, это является ключевой задачей.