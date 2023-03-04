Российские бойцы ответили на письмо блокадницы из зоны спецоперации

Алиса Константиновна Большакова в письме рассказала бойцам о своем блокадном нелегком детстве и провела параллель с сегодняшними событиями на Украине.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) ответили на письмо жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Алиса Константиновна Большакова в письме рассказывала бойцам о своем блокадном нелегком детстве, как люди выживали и боролись, не сдавая город нацистам.

Вместе с тем женщина в письме провела параллель с сегодняшними событиями на Украине, поддержав бойцов добрыми и теплыми словами на бумаге, закончив пожеланием «Вернуться домой живыми и здоровыми, как и ее отец». Послание блокадницы дошло до военнослужащих ЦВО на передовую, после чего незамедлительно было принято решение записать видео-ответы со словами благодарности за душевные строки Алисы Константиновны.

Ранее дети из Болгарии в письмах поблагодарили российских бойцов в зоне СВО за их труд. Современных российских солдат болгарские дети также считают освободителями.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов