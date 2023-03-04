Российские бойцы ответили на письмо блокадницы из зоны спецоперации
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) ответили на письмо жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Алиса Константиновна Большакова в письме рассказывала бойцам о своем блокадном нелегком детстве, как люди выживали и боролись, не сдавая город нацистам.
Вместе с тем женщина в письме провела параллель с сегодняшними событиями на Украине, поддержав бойцов добрыми и теплыми словами на бумаге, закончив пожеланием «Вернуться домой живыми и здоровыми, как и ее отец». Послание блокадницы дошло до военнослужащих ЦВО на передовую, после чего незамедлительно было принято решение записать видео-ответы со словами благодарности за душевные строки Алисы Константиновны.
Ранее дети из Болгарии в письмах поблагодарили российских бойцов в зоне СВО за их труд. Современных российских солдат болгарские дети также считают освободителями.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов