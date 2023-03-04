В Совфеде назвали возможный курс политики США после завершения Россией СВО

Вашингтон может попытаться усилить конфронтацию между РФ и европейскими странами после завершения СВО, считает Андрей Климов.

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В Совфеде РФ предположили, какие варианты ведения внешней политики будут у США после завершения Россией спецоперации на Украине. Своим мнением глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов поделился в Telegram-канале.

Первый вариант, по версии Климова - это продолжение прежнего курса на усиление конфронтации между РФ и европейскими странами. Второй - переключение на Китай и противостояние с ним. Третий же путь, рассуждает сенатор, заключается в том, что США не станут бросать силы на разобщение Москвы и Пекина и обратят внимание на развивающиеся страны.

«Американцы сообразят, что до осени 2024 (выборы в США) не смогут разобщить Москву с Пекином и попробуют усилить колонизацию экономически ещё хоть как-то привлекательной Зап. Европы, ресурсо-обеспеченной Африки, стран АСЕАН, одновременно зачищая своих недругов на латиноамериканском "заднем дворе"», - пояснил Климов.

Он также допустил вероятность смешения перечисленных сценариев.

Ранее в посольстве РФ посоветовали США не махать санкционной дубиной, а решать свои проблемы. Так российская дипмиссия в США отреагировала на новые санкции.