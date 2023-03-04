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В посольстве РФ посоветовали США не махать санкционной дубиной, а решать свои проблемы

Ирина Елагина
05:21 04.03.2023
Российская дипмиссия в США отреагировала на новые санкции в отношении граждан РФ.
В посольстве РФ посоветовали США не махать санкционной дубиной, а решать свои проблемы
© Фото: Yin Bogu Xinhua Globallookpress
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Россия расценивает как вмешательство во внутренние дела страны введение США санкций против шести россиян из-за дела публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом). Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.

«Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Кара-Мурзы как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию», - приводит ТАСС комментарий дипломата.

Гиренко подчеркнул, что Кара-Мурзы «обвиняется в серьезных преступлениях». Публицисту инкриминируется «государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией, за совершение которых предусмотрено уголовное наказание».

В российской дипмиссии считают, что Вашингтону пора сосредоточиться на решении проблем внутри страны и перестать «размахивать санкционной дубиной».

«Властям Соединенных Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома», - резюмировал официальный представитель посольства России в США.

Под американские санкции попали сотрудники СКР, Минюста, эксперт-свидетель по делу Кара-Мурзы и судья Басманного суда.

Напомним, что Кара-Мурзы находится под стражей по делу о госизмене и публикации ложной информации об армии и отрицает свою вину.

*Владимир Кара-Мурзы признан в РФ иноагентом

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