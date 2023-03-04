МО РФ: боевики потеряли за сутки до 150 бойцов на Краснолиманском направлении

Также противник потерял РСЗО «Град» и пять бронированных машин.

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Российские военнослужащие поразили подразделения украинских боевиков в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червонопоповка и Кузьмино ЛНР. Ударами авиации и огнем артиллерии были уничтожены около 150 украинских военнослужащих, а также военная техника противника. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град»», - перечислил Конашенков.

Ранее в МО РФ показали кадры наступательных действий российских мотострелков в зоне СВО. Российские бойцы постоянно вступают в огневой контакт с противником, ведут огонь из штатного вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов